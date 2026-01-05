Застолье или здоровье: Life.ru узнал, как питаться в праздники, чтобы не болеть

Январские каникулы — время праздничных застолий, длительного пребывания на морозе и снижения активности, что создаёт повышенный риск простудных заболеваний и ослабления иммунной системы. Правильное питание в этот период помогает поддерживать защитные силы организма и снижает вероятность заболеваний, но важно помнить, что речь идёт не о диетах или строгих ограничениях, а о сбалансированном подходе к продуктам. Об этом Life.ru рассказал заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.