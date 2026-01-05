Застолье или здоровье: Life.ru узнал, как питаться в праздники, чтобы не болеть

Прежде всего стоит включать в рацион сезонные фрукты и овощи, богатые витаминами С и А, антиоксидантами и клетчаткой. Апельсины, мандарины, киви, яблоки и гранат помогают укреплять иммунитет, ускоряют восстановление после переохлаждения и способствуют нормальной работе слизистых оболочек, которые являются первой линией защиты организма. Тёмно-зелёные овощи, брокколи, шпинат, морковь и свёкла обеспечивают организм микроэлементами — железом, цинком, селеном — которые участвуют в работе иммунных клеток.
Александр Коньков.
Заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ.
Не менее важны белковые продукты, поскольку аминокислоты являются строительным материалом для антител и других защитных компонентов организма. Речь идёт о нежирных сортах мяса, рыбе, птице, яйцах, а также бобовых. Рыба, особенно жирная — лосось, скумбрия, сельдь — дополнительно снабжает организм омега-3, которые снижают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов.
«Зимнее питание должно быть достаточно калорийным, чтобы компенсировать теплоотдачу на морозе, но при этом лучше избегать чрезмерного потребления тяжёлых и жирных блюд, которые перегружают пищеварительную систему и могут ослаблять иммунитет», — добавил эксперт.
Сладости и выпечка допустимы в умеренном количестве, но не должны заменять полноценные приёмы пищи. Полезны и кисломолочные продукты, особенно натуральные йогурты и кефир, которые поддерживают микрофлору кишечника. Здоровая микрофлора способствует усвоению витаминов и минералов и напрямую связана с эффективностью иммунного ответа.
Не стоит забывать о достаточном питьевом режиме. Тёплые напитки — вода, травяные чаи, компоты — помогают поддерживать слизистые увлажнёнными, что снижает вероятность проникновения вирусов.
«Чтобы минимизировать риск заболеваний в январские каникулы, важно есть разнообразно и сбалансированно: много свежих фруктов и овощей, качественный белок, полезные жиры, кисломолочные продукты, умеренно сладкое и достаточно жидкости. Такой подход помогает поддерживать иммунитет, восстанавливать силы после морозных прогулок и сохранять здоровье в праздничный период», — заключил собеседник Life.ru.
