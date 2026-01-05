Россиянам рассказали о медицинских услугах, исключённых из бесплатного перечня

Согласно официальной информации, лечение таких заболеваний, как туберкулёз, ВИЧ-инфекция, болезни, передающиеся половым путём, а также специализированная медицинская помощь при психических расстройствах, больше не оплачивается напрямую из средств ОМС. При этом базовый пакет помощи по-прежнему остаётся бесплатным: приёмы терапевтов, плановая диспансеризация, вакцинация, проведение анализов, высокотехнологичные операции, стационарное лечение и ведение беременности.
По разъяснению Федерального фонда ОМС, данные изменения не означают полной отмены бесплатной помощи для указанных категорий. В ряде случаев финансирование лечения этих заболеваний может осуществляться напрямую из бюджетов субъектов Российской Федерации.
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство направило в Минздрав заявку, чтобы получить разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины против колоректального рака. Речь идёт о втором препарате в этой линейке. Если заявку одобрят, проект перейдёт в практическую плоскость — к применению в рамках клинического контура.
