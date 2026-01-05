Ричмонд
Reuters: дома мирных жителей были повреждены при атаке США на Венесуэлу

Дома мирного населения получили повреждения в ходе военной операции Соединённых Штатов в городе Катия-ла-Мар недалеко от Каракаса, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Дома мирного населения получили повреждения в ходе военной операции Соединённых Штатов в Венесуэле, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от мирных жителей.

«Некоторые дома в городе Катия-ла-Мар недалеко от столицы Венесуэлы Каракаса были повреждены или разрушены в ходе военной операции США», — говорится в сообщении.

Один из местных жителей рассказал, что проснулся из-за оглушительного шума. «Мы остались живы чудом», — сказал он.

Количество поврёждённых и разрушенных жилых строений не указывается.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены на американскую территорию. По последним данным, они находятся в Нью-Йорке. Накануне Мадуро провезли по улицам Нью-Йорка в автозаке с открытыми дверьми.

По данным журналистов, во время атаки США взрывы прогремели в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, в порту Ла-Гуайра, а также на других объектах.

Ранее сообщалось, что число жертв военной операции Соединённых Штатов в Венесуэле увеличилось до 80. Венесуэльская сторона заявила, что погибли военные и мирные жители.

