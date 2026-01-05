Ричмонд
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил работу после временного ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полётов.

За период действия ограничений один самолёт был перенаправлен на запасной аэродром. В сообщении ведомства подчёркивается, что экипажами, авиадиспетчерами и службами аэропорта были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в воздушной гавани Волгограда. В период, когда действовали ограничения, четыре самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы.

