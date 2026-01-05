В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

За период действия ограничений один самолёт был перенаправлен на запасной аэродром. В сообщении ведомства подчёркивается, что экипажами, авиадиспетчерами и службами аэропорта были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Ранее ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в воздушной гавани Волгограда. В период, когда действовали ограничения, четыре самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — в разделе «Общество» на Life.ru.