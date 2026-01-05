Врач рассказала, как противостоять вирусам подручными средствами

«Надо поддерживать определенный уровень влажности в помещениях. Сейчас отопительный сезон, и в помещениях очень сухо. А когда сухо, вероятность заболеть больше. Наш организм состоит из жидкости, все слизистые оболочки — увлажненные. Когда влаги достаточно, слизистая противостоит проникновению вирусов естественным способом. Когда сухо, слизистые тоже сохнут и становятся более проницаемыми для вируса», — рассказала Семейкина.