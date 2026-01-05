Врач рассказала, как противостоять вирусам подручными средствами

ВЛАДИВОСТОК, 5 янв — РИА Новости. Чтобы противостоять вирусам гриппа и ОРВИ, необходимо поддерживать нужный уровень влажности в помещениях, чаще проветривать, а также укреплять иммунитет, сообщила РИА Новости заместитель заведующего отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
«Надо поддерживать определенный уровень влажности в помещениях. Сейчас отопительный сезон, и в помещениях очень сухо. А когда сухо, вероятность заболеть больше. Наш организм состоит из жидкости, все слизистые оболочки — увлажненные. Когда влаги достаточно, слизистая противостоит проникновению вирусов естественным способом. Когда сухо, слизистые тоже сохнут и становятся более проницаемыми для вируса», — рассказала Семейкина.
По ее словам, поэтому надо увлажнять помещение, часто делать влажную уборку и проветривать.
«Также нужно укреплять иммунитет. Все это индивидуально, но укреплять иммунитет нужно перед сезоном, принимать витамины, адаптогены. Только по назначению врача можно принимать с профилактической целью какие-то противовирусные препараты», — отметила эпидемиолог.