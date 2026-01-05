«Пусть смотрят на мою историю»: Елена Товстик назвала себя примером для россиянок

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена в своем личном блоге заявила, что является примером для всех женщин и «символом справедливости и уважения».
— Все женщины пусть смотрят на мою историю, мой пример — как не сдаваться. Как муж сказал: «Красивый конь, беги! Ты свободна!». Сменил упряжку. Королевские скачки начались! — написала она.
Товстик также считает себя «бессмертной» после развода и судебных тяжб, последовавших на фоне расхода с экс-мужем. А свой путь Елена сравнивает с длинной дистанцией «за всех матерей».
С начала этой истории она увидела, как много людей ее поддерживают. Товстик не сомневается, что в 2026 году история дойдет до конца.
Ранее триатлонист Илья Слепов, которого обвинили в любовной связи с Еленой, ответил на критику в Сети. Спортсмен выложил милое видео с супругой. По его словам, текущий скандал вокруг его имени идет на руку.
Ранее Товстик рассказал, что экс-жена в период расставания написала ему письмо кровью. Он показал в интервью фото письма, в котором написано «Я тебя люблю, жить без тебя не могу. Моя кровь».