«Пусть смотрят на мою историю»: Елена Товстик назвала себя примером для россиянок

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена в своем личном блоге заявила, что является примером для всех женщин и «символом справедливости и уважения».

— Все женщины пусть смотрят на мою историю, мой пример — как не сдаваться. Как муж сказал: «Красивый конь, беги! Ты свободна!». Сменил упряжку. Королевские скачки начались! — написала она.

Товстик также считает себя «бессмертной» после развода и судебных тяжб, последовавших на фоне расхода с экс-мужем. А свой путь Елена сравнивает с длинной дистанцией «за всех матерей».

С начала этой истории она увидела, как много людей ее поддерживают. Товстик не сомневается, что в 2026  году история дойдет до конца.

Ранее триатлонист Илья Слепов, которого обвинили в любовной связи с Еленой, ответил на критику в Сети. Спортсмен выложил милое видео с супругой. По его словам, текущий скандал вокруг его имени идет на руку.

Ранее Товстик рассказал, что экс-жена в период расставания написала ему письмо кровью. Он показал в интервью фото письма, в котором написано «Я тебя люблю, жить без тебя не могу. Моя кровь».