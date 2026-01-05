Ричмонд
Умерла легендарная балерина

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ленинградская балерина Эмма Минченок умерла на 94-м году жизни, сообщила в Telegram-канале балетный критик Ольга Федорченко.

Источник: © РИА Новости

«На 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок. Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую увидев, не забудешь», — написала она в воскресенье.

Федорченко выразила соболезнования мужу Минченок Андрею Брегвадзе.

Причина смерти легендарной балерины не уточняется.

Эмма Владимировна Минченок — классическая советская и российская балерина лирико-романтического плана. Работала в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинском театре). Первая исполнительница партии Менады в «Спартаке». Лучшие партии — Катерина и Ширин.