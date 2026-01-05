Умерла легендарная балерина

Эмма Владимировна Минченок — классическая советская и российская балерина лирико-романтического плана. Работала в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинском театре). Первая исполнительница партии Менады в «Спартаке». Лучшие партии — Катерина и Ширин.