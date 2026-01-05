Американский режиссер Тремблей попросит у Путина гражданство РФ

Узнать больше по теме

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции

Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.