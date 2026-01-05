Американский режиссер Тремблей попросит у Путина гражданство РФ

Переехавший в Крым американский режиссер добивается гражданства РФ уже шесть лет.
Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший на постоянное место жительства в Крым, заявил, что намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с официальным прошением о предоставлении ему российского гражданства. Об этом он сообщил сам.
«Намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта», — сказал Тремблей в беседе с РИА Новости. Почти шесть лет, с момента переезда в Крым, режиссер добивается получения гражданства Российской Федерации, поскольку намерен обосноваться в РФ и связать свою жизнь с этим регионом.
В частности, Эдвард Сноуден, ранее служивший в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, получил гражданство Российской Федерации в конце сентября 2022 года. Указ об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным. Как сообщалось, предоставление российского гражданства бывшему сотруднику американских спецслужб осуществлено по его личному обращению.