«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта», — поделился Тремблей.
Тремблей живёт в Ялте с марта 2020 года, а в 2025 году ему был выдан вид на жительство. Желание узнать правду о возвращении Крыма в состав России привело документалиста в РФ. По его словам, страна открылась с другой стороны, и он захотел остаться здесь навсегда.
Реджинальд Тремблей — создатель документальных фильмов о жизни в российском Крыму, волонтёр ялтинского центра «Вместе», а также основатель и координатор американской организации «Друзья Крыма в США».
Ранее американская журналистка, обозреватель RT и бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала о давлении, с которым она сталкивается после переезда в Россию. Она призналась, что получает угрозы от украинских пользователей в Интернете. По словам Рид, она, вероятно, попала в некие украинские списки, куда заносят тех, кто выражает поддержку России. Журналистка отметила, что украинские активисты пытаются запугать людей через троллинг и угрозы. Однако, находясь в России, она чувствует себя в безопасности.
