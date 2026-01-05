Ранее американская журналистка, обозреватель RT и бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала о давлении, с которым она сталкивается после переезда в Россию. Она призналась, что получает угрозы от украинских пользователей в Интернете. По словам Рид, она, вероятно, попала в некие украинские списки, куда заносят тех, кто выражает поддержку России. Журналистка отметила, что украинские активисты пытаются запугать людей через троллинг и угрозы. Однако, находясь в России, она чувствует себя в безопасности.