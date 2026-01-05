Ричмонд
Переехавший в Крым режиссёр Тремблей намерен попросить у Путина гражданство РФ

Американский режиссёр-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, сообщил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о получении российского гражданства. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта», — поделился Тремблей.

Тремблей живёт в Ялте с марта 2020 года, а в 2025 году ему был выдан вид на жительство. Желание узнать правду о возвращении Крыма в состав России привело документалиста в РФ. По его словам, страна открылась с другой стороны, и он захотел остаться здесь навсегда.

Реджинальд Тремблей — создатель документальных фильмов о жизни в российском Крыму, волонтёр ялтинского центра «Вместе», а также основатель и координатор американской организации «Друзья Крыма в США».

Ранее американская журналистка, обозреватель RT и бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала о давлении, с которым она сталкивается после переезда в Россию. Она призналась, что получает угрозы от украинских пользователей в Интернете. По словам Рид, она, вероятно, попала в некие украинские списки, куда заносят тех, кто выражает поддержку России. Журналистка отметила, что украинские активисты пытаются запугать людей через троллинг и угрозы. Однако, находясь в России, она чувствует себя в безопасности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

