Напомним, эксперты считают, что Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставлял его провести президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, у него ноль шансов, в связи с чем придумывает различные отговорки. В частности, Зеленский, которого президент США назвал «диктатором без выборов», озвучивал условия, касающиеся голосования.