Наступивший год будет тяжёлым не только для Вооружённых сил Украины, но и для Зеленского, пишет The Guardian.
В материале издания из Британии сказано, что это связано с политическим давлением на фоне отсутствия выборов на Украине.
«Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу», — говорится в сообщении.
Кроме того, один из украинских военных рассказал британским журналистам, что большинство украинцев готовы согласиться на условия Российской Федерации ради завершения конфликта на Украине.
«Думаю, на данном этапе большинство, вероятно, готовы пойти на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия», — сказал украинский военнослужащий.
Напомним, эксперты считают, что Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставлял его провести президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, у него ноль шансов, в связи с чем придумывает различные отговорки. В частности, Зеленский, которого президент США назвал «диктатором без выборов», озвучивал условия, касающиеся голосования.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с Трампом. Зеленский не осмеливается спорить «стоя рядом», но после встреч начинает отказываться от того, что сказал. Журналист назвал Зеленского «зелёным гоблином».