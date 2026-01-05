Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Подольская назвала два условия для получения пенсионных накоплений

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская назвала два условия, при которых можно получить пенсионные накопления единоразовой выплатой в размере 440 тысяч рублей.

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская назвала два условия, при которых можно получить пенсионные накопления единоразовой выплатой в размере 440 тысяч рублей.

Первое — достижение 60 лет и 55 лет мужчиной и женщиной соответственно. Второе — если размер ежемесячной выплаты пенсии составляет не более 10 процентов от прожиточного минимума.

В новом году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составит 16,288 рубля. Поэтому размер ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 1628,8 рубля.

— Рассчитать размер ежемесячной накопительной пенсии можно, разделив размер накоплений на 270 месяцев. Уточнить их размер можно на портале Госуслуг или в Соцфонде РФ, — цитирует ее РИА Новости.

Сенатор Наталья Мельникова, в свою очередь, сообщила, что пенсионерам положены несколько налоговых послаблений, включая освобождение от уплаты налогов на определенные виды имущества.

Депутат Государственной думы, зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш также рассказал о возможностях повышения пенсий с 1 января 2026 года.