Эксперт Подольская назвала два условия для получения пенсионных накоплений

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская назвала два условия, при которых можно получить пенсионные накопления единоразовой выплатой в размере 440 тысяч рублей.
Первое — достижение 60 лет и 55 лет мужчиной и женщиной соответственно. Второе — если размер ежемесячной выплаты пенсии составляет не более 10 процентов от прожиточного минимума.
В новом году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составит 16,288 рубля. Поэтому размер ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 1628,8 рубля.
— Рассчитать размер ежемесячной накопительной пенсии можно, разделив размер накоплений на 270 месяцев. Уточнить их размер можно на портале Госуслуг или в Соцфонде РФ, — цитирует ее РИА Новости.
Сенатор Наталья Мельникова, в свою очередь, сообщила, что пенсионерам положены несколько налоговых послаблений, включая освобождение от уплаты налогов на определенные виды имущества.
Депутат Государственной думы, зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш также рассказал о возможностях повышения пенсий с 1 января 2026 года.