В столичных аэропортах задержали более 450 рейсов

Согласно данным табло, во Внуково и Жуковском временные ограничения действовали в ночь с 3 на 4 января. Домодедово присоединилось к ним вечером 4 января, что привело к наибольшему числу задержек в пиковые часы вылета. Часть рейсов авиакомпании перенаправляли в другие аэропорты или сдвигали на ночное время. Пассажирам предлагали ожидать вылета в терминалах, менять билеты или оформлять возврат в соответствии с правилами перевозчиков. По данным онлайн-сервисов, больше всего пострадали внутренние рейсы по популярным новогодним направлениям.