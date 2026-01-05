В столичных аэропортах задержали более 450 рейсов

Всего в трех воздушных гаванях было задержано 460 рейсов на вылет и прилет.
Более 450 рейсов были задержаны 4 января в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский на фоне введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Это следует из онлайн-табло воздушных гаваней. По его подсчетам, только за сутки было зафиксировано 460 задержек рейсов на вылет и прилет, еще 25 рейсов авиакомпании отменили полностью.
«Всего в трех воздушных гаванях было задержано 460 рейсов на вылет и прилет, 142 из них было отложено более чем на два часа. Еще 25 рейсов было отменено», — пишет РИА Новости. Причиной сбоев стали временные ограничения в работе аэропортов, которые вводились поэтапно в разные периоды ночи и вечера.
Согласно данным табло, во Внуково и Жуковском временные ограничения действовали в ночь с 3 на 4 января. Домодедово присоединилось к ним вечером 4 января, что привело к наибольшему числу задержек в пиковые часы вылета. Часть рейсов авиакомпании перенаправляли в другие аэропорты или сдвигали на ночное время. Пассажирам предлагали ожидать вылета в терминалах, менять билеты или оформлять возврат в соответствии с правилами перевозчиков. По данным онлайн-сервисов, больше всего пострадали внутренние рейсы по популярным новогодним направлениям.
Авиатранспортный комплекс России сохраняет стабильность и способность противостоять внешнему вмешательству, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, специалисты Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора в круглосуточном режиме отслеживают функционирование гражданской авиации.