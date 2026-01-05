В Курганской области школе искусств присвоили имя местного художника

«Куртамышской детской школе искусств присвоено имя выдающегося художника и педагога Николая Устюжанина. Он создал художественную школу в 1974 году и более 20 лет руководил ею. За это время педагог обучил мастерству сотни учеников, многие из которых стали членами Союза художников России», — передает газета «Куртамышская нива».