В Курганской области школе искусств присвоили имя местного художника

В городе Куртамыше Курганской области детской школе искусств дали имя художника Николая Устюжанина. Он является одним из основателей учреждения. Об этом рассказали горожане.

«Куртамышской детской школе искусств присвоено имя выдающегося художника и педагога Николая Устюжанина. Он создал художественную школу в 1974 году и более 20 лет руководил ею. За это время педагог обучил мастерству сотни учеников, многие из которых стали членами Союза художников России», — передает газета «Куртамышская нива».

Устюжанин является членом Союза художников России и Международной ассоциации художников изобразительных искусств при ЮНЕСКО. Он удостоен званий «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Почетный гражданин города Куртамыша», областной премии «Душа Зауралья».