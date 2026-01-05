Мошенники придумали схему с фишинговой ссылкой на доставленный заказ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Аферисты стали рассылать россиянам письма с информацией о якобы доставленном онлайн-заказе, прикрепляя к ним фишинговые ссылки, выяснило РИА Новости.
Мошенники отправляют на электронную почту жертвам письма, в которых сообщают, что их онлайн-заказ якобы доставлен и посылка находится на хранении. Человеку, чтобы узнать способ получения заказа, необходимо перейти по прикрепленной ссылке.
Однако к письму прикреплена фишинговая ссылка, перейдя по которой жертва может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст злоумышленникам удалённый доступ к компьютеру или телефону.