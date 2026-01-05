Роспотребнадзор рассказал, как сохранить режим сна во время праздников

«В период новогодних праздников нужно установить распорядок дня. Средняя продолжительность сна должна быть 6−8 часов. Следует поддерживать постоянный график сна, придерживаясь регулярного времени отхода ко сну и времени пробуждения. Избегайте длительного или дневного сна, так как он может нарушить вашу способность засыпать ночью», — рассказали в ведомстве.