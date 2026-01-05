Россиян предупредили о неожиданном штрафе во время ремонта в квартире

Жители многоквартирных домов, которые размещают в подъездах детские коляски, велосипеды и иное имущество в зонах, не предназначенных для этого, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, предупредил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает RT. За несоблюдение указанных норм установлена ответственность в соответствии со статьей 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан это может повлечь вынесение предупреждения либо назначение административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей.