Россиян предупредили о неожиданном штрафе во время ремонта в квартире

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Собственники квартир в России могут получить административный штраф во время ремонта за сильный запах краски, повышенный шум и хранение стройматериалов в подъезде. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Поводом для проверок, по его словам, чаще всего становятся жалобы соседей в надзорные органы.
«При проведении ремонта собственникам квартир надо понимать, что в случае происхождения сильного запаха лакокрасочных материалов из квартиры можно получить административный штраф. Поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора может стать жалоба от соседей», — сказал Машаров в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что ответственность для граждан предусмотрена статьей 6.4 КоАП РФ.
Машаров указал, что санитарные правила устанавливают допустимые уровни вредных веществ в воздухе жилых помещений. При этом водно-дисперсионные краски отнесены к IV классу опасности и считаются безопасными для использования в быту.
Поэтому при проверках Роспотребнадзор оценивает не только сам факт запаха, но и вид применяемых материалов, их состав и условия проветривания. В случае выявления нарушений за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилья гражданам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Жители многоквартирных домов, которые размещают в подъездах детские коляски, велосипеды и иное имущество в зонах, не предназначенных для этого, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, предупредил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает RT. За несоблюдение указанных норм установлена ответственность в соответствии со статьей 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан это может повлечь вынесение предупреждения либо назначение административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей.