Психолог рассказала, почему пары ругаются на каникулах и как сохранить отношения

Первая — иллюзия идеального отдыха. Партнёры бессознательно ждут, что выходные автоматически улучшат отношения, но если в паре накоплены усталость и обиды, этого не происходит. Вторая причина — столкновение ритмов и привычек, когда партнёры оказываются рядом 24 часа в сутки.
Третья — быт, от которого невозможно сбежать. Готовка, дети, домашняя суета, родственники, поездки, финансы. Когда один партнёр ждёт отдыха, а другой автоматически воспроизводит сценарий «надо всё организовать», возникает ощущение несправедливости и перегруза.
Чаще всего пары ссорятся не из-за глобальных тем, а из-за мелочей: «ты опять ничего не спланировал», «почему всё на мне», «ты всё время в телефоне», «мы вообще будем что-то делать вместе?». Эти фразы — не про посуду и не про планы, это красные флаги про дефицит внимания, признания и поддержки.
Ирина Берман.
Психолог.
«Отдельный триггер — возвращение к родительским сценариям. В гостях или на семейных праздниках взрослые люди неожиданно начинают вести себя как дети: защищаться, обижаться, соревноваться. Партнёр в этот момент перестаёт быть союзником и становится “чужим”, — уточнила специалист.
Эксперт рекомендует парам снизить ожидания от каникул, понимать, что это не терапия, а период, когда существующее напряжение может проявиться. Важно заранее договориться о том, что для каждого означает «хороший отдых», определиться с предпочтениями: тишина или активность, дом или поездка, время вместе или порознь.
Также психолог советует чётко разделить ответственность, договорившись об обязанностях по дому и организации досуга, чтобы избежать ощущения, что всё лежит на одном человеке. Не менее важно оставлять личное пространство для каждого, так как возможность побыть наедине с собой снижает напряжение и помогает сохранить интерес друг к другу.
Ключевым советом является переход от претензий к разговору о чувствах. Вместо фраз вроде «ты опять…» стоит выражать свои эмоции и потребности, например, говоря «мне важно твоё внимание».
«Каникулы не разрушают пары, они лишь подсвечивают то, что уже есть. Если воспринимать это не как угрозу, а как сигнал — длинные выходные могут стать точкой роста, а не разрыва», — заключила собеседница Life.ru.
Сейчас в России идут одни из самых длинных новогодних каникул за последние годы. Отдых начался 31 декабря 2025 года и растянется до 11 января 2026 года включительно. К работе россияне вернутся в понедельник, 12 января. В январе 2026 года насчитали 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней — больше «красных» дат в календаре не было с 2021 года.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.