Психолог рассказала, почему пары ругаются на каникулах и как сохранить отношения

Чаще всего пары ссорятся не из-за глобальных тем, а из-за мелочей: «ты опять ничего не спланировал», «почему всё на мне», «ты всё время в телефоне», «мы вообще будем что-то делать вместе?». Эти фразы — не про посуду и не про планы, это красные флаги про дефицит внимания, признания и поддержки.