Услуги лечения ВИЧ, туберкулеза и психиатрическая помощь станут платными в России

В России произошли некоторые изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) — из базового бесплатного пакета вывели несколько важных направлений.
Теперь лечение некоторых заболеваний больше не будет оплачиваться напрямую из средств ОМС. Речь идет о туберкулезе, ВИЧ-инфекции, болезнях, передающихся половым путем, а также психических расстройствах.
Несмотря на это, россияне все еще могут воспользоваться базовым пакетом помощи — приемы терапевтов, диспансеризация, вакцинация, анализы, операции, стационарное лечение и ведение беременности.
Согласно заявлению Федерального фонда ОМС, изменения не означают полной отмены бесплатной помощи для указанных категорий.
В некоторых случаях финансирование лечения может осуществляться напрямую из бюджетов субъектов Российской Федерации, передает RuNews24.
