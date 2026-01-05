Ричмонд
Услуги лечения ВИЧ, туберкулеза и психиатрическая помощь станут платными в России

В России произошли некоторые изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) — из базового бесплатного пакета вывели несколько важных направлений.

Теперь лечение некоторых заболеваний больше не будет оплачиваться напрямую из средств ОМС. Речь идет о туберкулезе, ВИЧ-инфекции, болезнях, передающихся половым путем, а также психических расстройствах.

Несмотря на это, россияне все еще могут воспользоваться базовым пакетом помощи — приемы терапевтов, диспансеризация, вакцинация, анализы, операции, стационарное лечение и ведение беременности.

Согласно заявлению Федерального фонда ОМС, изменения не означают полной отмены бесплатной помощи для указанных категорий.

В некоторых случаях финансирование лечения может осуществляться напрямую из бюджетов субъектов Российской Федерации, передает RuNews24.

Недавно Минздрав РФ обновил порядок оказания помощи по профилю «акушерство и гинекология». Что может измениться и насколько это позитивные инновации, разбиралась «Вечерняя Москва».