Президента Украины Владимира Зеленского ждут большие трудности в 2026 году — причиной может стать давление на фоне отсутствия выборов. Такое мнение в субботу, 3 января, высказали в The Guardian.
— Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу, — уточнили в статье.
Один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) также рассказал, что многие граждане государства готовы согласиться на условия России ради завершения конфликта.
30 декабря глава киевского режима пообещал, что уйдет из власти после окончания конфликта на Украине. Политик положительно ответил на соответствующий вопрос журналиста.
На Украине также наработали законодательные инициативы, которые поспособствуют проведению президентских выборов и референдума в республике в условиях боевых действий.
23 декабря глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в стране впервые за три года возобновили работу государственного реестра избирателей.