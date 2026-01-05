В России могут ввести обязательную медиацию при разводе

Для реализации этой идеи также планируется создать единый государственный реестр медиаторов, которые будут специализироваться, в том числе, на урегулировании семейных конфликтов. Цель изменений — снизить психологическую нагрузку на детей и членов семьи, а также уменьшить количество затяжных судебных разбирательств, найдя компромиссное решение на досудебной стадии.