В России могут ввести обязательную медиацию при разводе

Инициатива предполагает внесение поправок в закон о медиации. Основное нововведение — обязательная встреча сторон с профессиональным посредником (медиатором) перед обращением в суд по таким спорам. На время проведения процедуры медиации судебное производство по соответствующему семейному делу будет приостанавливаться.
Для реализации этой идеи также планируется создать единый государственный реестр медиаторов, которые будут специализироваться, в том числе, на урегулировании семейных конфликтов. Цель изменений — снизить психологическую нагрузку на детей и членов семьи, а также уменьшить количество затяжных судебных разбирательств, найдя компромиссное решение на досудебной стадии.
Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи предложила новые меры по сокращению числа разводов в России. Иерей Фёдор Лукьянов представил концепцию «маршрутизации семей в состоянии кризисных отношений». Эта инициатива предполагает создание системы комплексной поддержки для пар, находящихся на грани развода.
