Легендарная балерина Эмма Минченёк умерла на 94-м году жизни

Скончалась советская и российская балерина Эмма Минчёнок, ей было 93 года, о смерти Минченок сообщила балетный критик Ольга Федорченко.
«Ещё одна печальная новость начавшегося 2026 года. Сегодня на 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минчёнок. Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую увидев, не забудешь», — написала она в Telegram.
Эмма Минчёнок-Брегвадзе родилась 29 августа 1932 года в Ленинграде. Она пережила самый страшный период ленинградской блокады, семья смогла покинуть город только в 1942 году.
Вернувшись в Ленинград, Эмма Минченёк окончила Ленинградское хореографическое училище. Была первой исполнительницы партии Менады (балет «Спартак», 1956 год). Партнёром по сцене и супругом балерины стал Борис Брегвадзе. Сын — артист балета Андрей Брегвадзе.
«Один из самых счастливых балетных и семейных союзов Ленинграда был Эммы Минчёнок и Бориса Брегвадзе. Их сын Андрей Брегвадзе был лучшим характерным танцовщиком и невероятно интересным, незабываемым актёром Малого оперного театра (Михайловский театр). Мои искренние соболезнования Андрею Борисовичу Брегвадзе. Эмме Владимировне — вечная и светлая память», — рассказала Федорченко.
Эмма Минчёнок — классическая балерина лирико-романтического плана. Она работала в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (Мариинском театре).
