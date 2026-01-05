Легендарная балерина Эмма Минченёк умерла на 94-м году жизни

«Один из самых счастливых балетных и семейных союзов Ленинграда был Эммы Минчёнок и Бориса Брегвадзе. Их сын Андрей Брегвадзе был лучшим характерным танцовщиком и невероятно интересным, незабываемым актёром Малого оперного театра (Михайловский театр). Мои искренние соболезнования Андрею Борисовичу Брегвадзе. Эмме Владимировне — вечная и светлая память», — рассказала Федорченко.