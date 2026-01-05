В КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Северная Корея завершила учения, в ходе которых проведены испытания гиперзвуковых ракет. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«4 января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА по запуску гиперзвуковых ракет», — сказано в публикации.
Сообщается, что гиперзвуковые ракеты преодолели 1 тысячу километров и поразили установленные цели в Восточном море. Также сообщается, что за стрельбами наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
«Ракетчики в полной мере показали боеготовность ядерных вооруженных сил республики», — так Ким Чен Ын оценил итог учений.
Северная Корея осуществила первый в 2026 году пуск баллистической ракеты в акваторию Восточного (Японского) моря. Перерыв между запусками составил примерно два месяца, учитывая, что предыдущий состоялся 7 ноября 2025 года.
Напомним, весной 2025 года военные Северной Кореи провели испытание зенитно-ракетной системы новейшего образца.