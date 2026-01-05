Кинолог объяснил, какие игрушки необходимы собакам

«В выборе игрушек нужно ориентироваться не на то, что “мило”, а на то, что действительно практично и подходит собаке. Дети, например, любят мягкие игрушки. А вот питомцам они нужны далеко не всегда. Меж тем рынок просто завален такими вариантами, которые рассчитаны, конечно, на желания людей. Опыт показывает, что мягкие игрушки наименее практичны: их легко разорвать, а еще собака может съесть наполнитель. Поэтому некоторые из них даже опасны», — сказал Голубев.