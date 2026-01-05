Ямал ждет снежное и морозное начало недели

Ночные температуры в округе бедет опускаться до −28 градусов.
На территории ЯНАО с понедельника 5 января продолжатся снегопады и ночные температуры будут опускаться до −28 градусов, а днем подниматься до −16. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ЯНАО 5, 6 и 7 января днем ожидается температура воздуха −16, −22 градусов, местами до −11. Ночью похолодает до −18, −28 градусов», — сообщается на сайте управления.
На территории округа будет идти небольшой, местами умеренный снег, а ветер — северо-восточный будет дуть со скоростью 7−13 м/с. По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 5 по 7 января будет следующая погода:
Салехард: днем −19, −23°C, ночью −25, −29°C. Облачно, небольшой снег, ветер 2−6 м/с;Новый Уренгой: днем −15, −23°C, ночью −23, −28°C. Пасмурно, снег, ветер 3−8 м/с;Ноябрьск: днем −13, −17°C, ночью −17, −24°C. Пасмурно, небольшой снег, ветер 3−9 м/с;Надым: днем −12, −20°C, ночью −16, −23°C. Облачно, снег, ветер до 8 м/с.