Фотоловушка «Земли леопарда» сняла прилив нежности амурского тигра к дереву

ВЛАДИВОСТОК, 5 янв — РИА Новости. Фотоловушка национального парка «Земля леопарда» зафиксировала прилив нежности амурского тигра к редкому дереву, сообщает учреждение.
На кадрах фотоловушки самец амурского тигра сначала изучает запахи на стволе, затем начинает ласкаться, вылизывая кору и потираясь мордой.
«Самый “любвеобильный” тигр. Амурский тигр проявил неожиданную нежность к редчайшему дереву в нацпарке “Земля леопарда”, попав на видео фотоловушки», — говорится в сообщении.
Как отмечают сотрудники нацпарка, подобное состояние у представителей семейства кошачьих может быть вызвано сильными, притягательными запахами. В данном случае тигр проявляет комфортное поведение, которое говорит об отсутствии стресса у животного.
Учёным удалось идентифицировать героя видео по уникальному узору полос на его теле. В кадре оказался самец T 18M.
Пихты цельнолистные — самые редкие из всех пихт России и самые высокие деревья Дальнего Востока.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.