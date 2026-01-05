На 94-м году жизни скончалась легендарная ленинградская балерина Эмма Минченок

Ранее скончался заслуженный артист России Роман Улыбин. Выпускник факультета музыкального театра ГИТИСа, он учился у прославленной певицы Тамары Янко. Придя в театр в начале 1990-х годов, артист стал свидетелем и активным участником возрождения оперной труппы, пройдя с ней путь от стажёра до одного из самых востребованных и любимых зрителями мастеров. Смерть Улыбина стала тяжёлой утратой для коллектива. Артист оставил заметный след в истории театра и пользовался уважением коллег и зрителей.