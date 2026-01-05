В России рассматривают возможность введения обязательной медиации при разводе

В России разрабатываются инициативы, предусматривающие применение медиации при досудебном урегулировании семейных споров. Об этом свидетельствует план по реализации семейной политики, утвержденный правительством.
Нововведениями планируется дополнить закон «об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника».
Инициатива предполагает проведение встречи с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей, а также приостановления на это время судебного производства по спору.
Также в рамках законодательной идеи планируется создание единого реестра медиаторов, которые будут осуществлять медиацию, передает ТАСС.
Развод — это всегда непросто. Но когда экс-партнер находится за границей — это целый международный сериал. Как в такой ситуации делить имущество, «Вечерней Москве» рассказала адвокат Ирина Калинина.
Даже если часть выплат по квартире произведена после свадьбы, жилье, приобретенное до брака, не подлежит разделу при разводе. Такой вывод сделала судебная коллегия Верховного суда России.