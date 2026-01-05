Врач Малинникова предупредила о рисках гонконгского гриппа

Пик заболеваемости, связанной с этим штаммом, придется на середину января.
Люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и пациенты с иммунодефицитом находятся в группе повышенного риска при заболевании гонконгским гриппом (штамм H3N2). Об этом предупредила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом», — рассказала Малинникова в беседе с РИА Новости. По ее словам, именно у этих категорий пациентов болезнь чаще протекает тяжело и может приводить к осложнениям.
Так называемый «гонконгский грипп» не устойчив к российской вакцине, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, корректнее говорить о штамме гриппа, за которым условное название «гонконгский» закрепилось лишь в обиходе.
Речь идет о варианте вируса гриппа А (H3N2), который сейчас циркулирует на территории России. В двенадцати регионах Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной части страны этот штамм признан доминирующим либо единственным вариантом гриппа, выявляемым у заболевших в текущем эпидсезоне. В последние дни также зафиксировано появление нового варианта «гонконгского гриппа» — подтипа К. Специалисты ожидают, что пик заболеваемости, связанной с этим штаммом, придется на середину января, передает «Национальная служба новостей».