Врач Малинникова предупредила о рисках гонконгского гриппа

«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом», — рассказала Малинникова в беседе с РИА Новости. По ее словам, именно у этих категорий пациентов болезнь чаще протекает тяжело и может приводить к осложнениям.