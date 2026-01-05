NYP: Байден получает крупнейшую пенсию в истории США

Пенсия бывшего американского лидера Джо Байдена стала крупнейшей в истории среди президентов Соединённых Штатов, пишет New York Post.
По данным американского издания, пенсия 83-летнего Байдена составляет 417 долларов тысяч в год. В материале сказано, что сумма, которую Байден получает от налогоплательщиков, превышает его президентскую зарплату. Крупная сумма связана с долгой политической карьерой демократа, при этом, как уточняет газета, есть и «лазейка».
«Уникальность ситуации Байдена в том, что он “работал” сенатором, вице-президентом и президентом. Такой карьерный путь обеспечил ему “лазейку”, позволяющую использовать несколько пенсионных фондов», — говорится в публикации.
Вице-президент Фонда Национального союза налогоплательщиков Демиан Брэди выяснил, что Байден находился «в очереди на получение крупной суммы из двух американских пенсионных фондов». Он не исключил, что пенсия Байдена вдвое превышает доход экс-президента США Барака Обамы.
Ранее сообщалось, что Байден подписал контракт с голливудским агентством талантов.
Также стало известно, что бывший американский лидер Джо Байден продолжает ездить в столицу Соединённых Штатов, где работает в офисе над «таинственным» проектом.