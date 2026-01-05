Трамп рассказал о возможной операции в Колумбии

Срочная новость.
Президент США Дональд Трамп оценил проведение операции в Колумбии как «хороший вариант». Он также обвинил президента Колумбии в производстве кокаина и не исключил захват по примеру Венесуэлы. Об этом лидер США рассказал журналистам.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше