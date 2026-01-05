Для получения пенсионных накоплений необходимо выполнение двух условий

«Получить единовременно пенсионные накопления, которые формировались у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год, могут мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55 лет в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии равняется или меньше 10% федерального прожиточного минимума пенсионера», — приводит слова эксперта РИА «Новости».
С учётом федерального прожиточного минимума пенсионера в 2026 году (16 288 ₽) ежемесячная выплата из накоплений не должна превышать 1 628,8 ₽, чтобы можно было получить их единовременно. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд, в котором находятся пенсионные накопления.
Чтобы узнать примерный размер будущей выплаты в месяц, разделите все свои пенсионные накопления на 270 (именно такой срок расчёта действует и в 2026 году). Уточнить размер пенсионных накоплений можно также через электронный запрос информации на портале Госуслуг или в Социальном фонде России.
Ранее стали известны условия, на которых в 2026-ом будут назначать пенсию по старости. В этом году на страховую пенсию по старости смогут претендовать женщины 1967 года рождения (достигшие 59 лет) и мужчины 1962 года рождения (достигшие 64 лет). Обязательными условиями остаются наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). При соблюдении всех условий Социальный фонд назначит выплаты автоматически.
