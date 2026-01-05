Для получения пенсионных накоплений необходимо выполнение двух условий

Ранее стали известны условия, на которых в 2026-ом будут назначать пенсию по старости. В этом году на страховую пенсию по старости смогут претендовать женщины 1967 года рождения (достигшие 59 лет) и мужчины 1962 года рождения (достигшие 64 лет). Обязательными условиями остаются наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). При соблюдении всех условий Социальный фонд назначит выплаты автоматически.