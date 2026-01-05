Ричмонд
Награды получили создатели ледовых скульптур в Хабаровске

В Хабаровске назвали победителей фестиваля «Амурский хрусталь».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске подвели итоги одного из самых красивых зимних событий — конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь — 2025». За звание лучших мастеров холодного искусства боролись десятки участников, а общий призовой фонд составил около 400 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пальма первенства и самая крупная денежная премия в 90 000 рублей достались скульпторам Сергею Смолянинову и Юрию Ермоленко. Их работа под названием «Сказки, прибаутки» покорила жюри мастерством исполнения и народным духом.

Серебро и 80 000 рублей завоевала команда Максима Усенко и Натальи Панасенко с работой «New Горыныч», переосмыслившей классический сказочный образ. Бронзу (70 000 рублей) получили Александр и Елена Кузнецовы за ироничную скульптуру «Не в ухе счастье».

Всего призовые места и денежные награды получили шесть команд, а дополнительные поощрительные премии по 20 000 рублей — ещё три коллектива.