Награды получили создатели ледовых скульптур в Хабаровске

В Хабаровске подвели итоги одного из самых красивых зимних событий — конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь — 2025». За звание лучших мастеров холодного искусства боролись десятки участников, а общий призовой фонд составил около 400 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.