На новый горнолыжный курорт в Арсеньеве запустили автобусы из Владивостока

При поддержке Министерства туризма Приморского края в праздничные дни организованы специальные автобусные маршрута из Владивостока в Арсеньев. Пассажиры специального трансфера будут доставляться на новый горнолыжный курорт. Отправление автобуса из краевого центра рано утром, вернуться в краевой центр можно будет вечером того же дня.
Для поездок будут задействованы микроавтобусы, которые единовременно могу перевозить до 10 человек. Отправление планируется в половине седьмого 6, 8 и 10 января от остановки Луговая во Владивостоке. Обратный рейс в 17.00.
Новый курорт на горе Обзорной открылся накануне 2026 года. В торжественной церемонии принимал участие губернатор Приморья Олег Кожемяко. Сейчас в Арсеньеве работает несколько трасс, в том числе для начинающих спортсменов.
Курорт входит в число приоритетных инвестиционных туристических проектов Приморского края. Общая сумма средств, потраченных на его запуск, составляет 10 млрд руб. Основные расходы понес частный инвестор. Власти региона помогали с благоустройством инфраструктуры.
При этом первые посетители обращали внимание со сложностями с прокатом горнолыжного снаряжения на самом объекте. Желающим покататься по склонам, пока что советуют приезжать со своими лыжами, сноубордами и костюмами.