На новый горнолыжный курорт в Арсеньеве запустили автобусы из Владивостока

При поддержке Министерства туризма Приморского края в праздничные дни организованы специальные автобусные маршрута из Владивостока в Арсеньев. Пассажиры специального трансфера будут доставляться на новый горнолыжный курорт. Отправление автобуса из краевого центра рано утром, вернуться в краевой центр можно будет вечером того же дня.