Life.ru выяснил, чем может быть полезна прогулка при лёгком насморке

Ключевым критерием эксперт назвал удовлетворительное общее состояние: температура должна быть в норме, а сам ребёнок — сохранять активность, аппетит и обычный питьевой режим. Для такой прогулки он рекомендовал сократить время пребывания на улице до 30−40 минут, выбрать спокойный формат отдыха, обязательно очистить нос перед выходом и одеть малыша немного легче, чем обычно, чтобы не допустить перегрева и потения.