Life.ru выяснил, чем может быть полезна прогулка при лёгком насморке

Эксперт предложил представить слизистую оболочку носа как поле боя, где идёт активная борьба иммунитета с вирусами, в результате которой образуется большое количество слизи. Он отметил, что домашний воздух, особенно сухой из-за работы отопительных приборов, делает эту слизь густой и вязкой. По его словам, такая среда способствует застою секрета и создаёт идеальные условия для размножения бактерий, повышая риск осложнений, таких как отит или синусит.
Именно поэтому прогулка при лёгком недомогании полезна. Прохладный влажный воздух на улице действует как натуральный солевой раствор, эффективно увлажняя слизистую и разжижая выделения, что помогает носу самоочищаться и облегчает ребёнку дыхание. Свежий воздух также улучшает кровообращение в дыхательных путях, активизируя естественные защитные силы организма.
«Смена обстановки и умеренная активность улучшают настроение ребёнка, что тоже важно для выздоровления», — отметил специалист.
Врач выделил условия, при которых прогулка разрешена и даже желательна. К ним он отнёс ситуацию, когда у ребёнка наблюдаются только местные симптомы: прозрачные выделения из носа, лёгкая заложенность или редкое покашливание из-за стекания слизи.
Ключевым критерием эксперт назвал удовлетворительное общее состояние: температура должна быть в норме, а сам ребёнок — сохранять активность, аппетит и обычный питьевой режим. Для такой прогулки он рекомендовал сократить время пребывания на улице до 30−40 минут, выбрать спокойный формат отдыха, обязательно очистить нос перед выходом и одеть малыша немного легче, чем обычно, чтобы не допустить перегрева и потения.
«Однако есть состояния, когда выход на улицу — это не помощь, а дополнительная и опасная нагрузка на ослабленный организм», — подчеркнул собеседник Life.ru.
Он назвал такие состояния, как повышенная температура тела (выше 37,5°C), общее недомогание со слабостью и вялостью, а также симптомы, требующие пристального наблюдения: сильный лающий кашель, одышка или затруднённое дыхание. Кроме того, прогулку следует отложить в первые 2−3 дня острой фазы ОРВИ и при экстремальных погодных условиях.
Для простоты принятия решения врач предложил родителям руководствоваться кратким алгоритмом из трёх вопросов. Нужно проверить, нет ли у ребёнка температуры, не нарушено ли общее состояние и не являются ли погодные условия экстремальными.
«Если на все три вопроса ответ “нет”, а у ребёнка просто “сопливый нос” — смело одевайтесь и выходите на непродолжительную спокойную прогулку. Часто после неё носик дышит гораздо лучше», — заключил специалист.
