Задерживается прибытие самолета из Санкт-Петербурга в Курган

Авиарейс из Санкт-Петербурга в Курган задерживается. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта имени Илизарова.

Вылет самолета в Курган задержали.

Авиарейс из Санкт-Петербурга в Курган задерживается. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта имени Илизарова.

«Самолет из Санкт-Петербурга задержан. Расписание 04:55, фактическое 06:30», — сообщается на табло аэропорта в Кургане.

Ранее в курганском аэропорту уже фиксировались задержки рейсов, в том числе сообщений с Москвой. Тогда вылеты и прилеты переносились из ‑за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, введенных после ночной атаки беспилотников на Москву и работы систем ПВО Минобороны.