Режиссер Тремблей планирует получить российское гражданство

Режиссер из США Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, планирует направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении гражданства. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
— Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда, — отметил он.
По словам режиссера, впервые он посетил Россию в 2016 году — тогда Тремблей хотел узнать правду о возвращении Крыма в состав страны.
— Все, что я узнал, заставило меня захотеть здесь жить, — цитирует его РИА Новости.
Ранее российский актер американского происхождения Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским. Он также сообщил, что готов продолжать жить и работать в России.
В октябре артист также рассказал, что хотел бы вновь вернуться в киноиндустрию и сняться в российском кино. У него уже есть предварительные планы, однако подробностей он раскрывать не стал.
Перебравшийся из США в Россию боец ММА Джефф Монсон, в свою очередь, признался, что его очень сильно раздражает привычка россиян снимать дома обувь.