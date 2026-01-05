Россиянам напомнили, за какие действия при ремонте могут оштрафовать

Россияне могут столкнуться со штрафными санкциями, если при проведении ремонта в квартире будут производить ряд действий. Об этом напомнил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Так, штраф может быть наложен, если из квартиры, где проходит ремонт, доносится сильный запах лакокрасочных материалов, а также, если работы являются слишком шумными. Штраф может быть назначен за хранение стройматериалов, наличие грязи и строительного мусора в подъезде, а также неправильный вывоз строительного мусора. Поводом может послужить и незаконная перепланировка квартиры, в частности, перенос мокрой зоны туда, где у соседей находится жилая комната и некоторые другие манипуляции.
«Поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора может стать жалоба от соседей», — уточнил Машаров в беседе с РИА Новости.
Также россиянам могут грозить крупные штрафы за проживание не по месту регистрации.
Кроме того, зловоние во время приготовление холодца или другой пищи может послужить поводом для административного штрафа. Если жильцам многоквартирного дома мешают неприятные запахи из соседней квартиры, они могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.