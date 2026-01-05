Россиянам напомнили, за какие действия при ремонте могут оштрафовать

Так, штраф может быть наложен, если из квартиры, где проходит ремонт, доносится сильный запах лакокрасочных материалов, а также, если работы являются слишком шумными. Штраф может быть назначен за хранение стройматериалов, наличие грязи и строительного мусора в подъезде, а также неправильный вывоз строительного мусора. Поводом может послужить и незаконная перепланировка квартиры, в частности, перенос мокрой зоны туда, где у соседей находится жилая комната и некоторые другие манипуляции.