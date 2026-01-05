Машаров: Россияне могут получить штраф за запах краски и шум во время ремонта

Россияне могут столкнуться со штрафами при проведении ремонта — наказание последует за запах краски, шум и хранение материалов в подъезде. Об этом в понедельник, 5 января, предупредил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По его словам, при проведении ремонта собственники квартир должны помнить о сильном запахе красочных материалов. Роспотребнадзор может начать проверку после жалобы соседей.
Кроме того, за шумные ремонтные работы в запрещенное время можно получить штраф от 500 до 1000 рублей.
Несмотря на это, закона, регулирующего уровень шума в жилых домах, все еще нет. Каждый регион сам определяет допустимый уровень.
— Перенос мокрой зоны туда, где у соседей жилая комната, установка батареи на балконе, уменьшение вентиляционных каналов относятся к незаконной перепланировке, — цитирует его РИА Новости.
Адвокат Илья Мартазов рассказал, что некоторые россияне привыкли думать, что небольшие нарушения остаются незамеченными. Однако многие действия могут привести к штрафам или судебным тяжбам.