Машаров: Россияне могут получить штраф за запах краски и шум во время ремонта

Россияне могут столкнуться со штрафами при проведении ремонта — наказание последует за запах краски, шум и хранение материалов в подъезде. Об этом в понедельник, 5 января, предупредил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.