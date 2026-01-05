Вирусолог назвала группы риска россиян по гонконгскому гриппу

Беременные женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями лёгких находятся в группе риска по гонконгскому гриппу. Сюда же относятся люди с иммунодефицитными состояниями, как хроническими, так и временными, предупредила вирусолог Елена Малинникова.
«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом», — сказала врач РИА Новости.
Напомним, накануне Нового года в 17 регионах России уже был превышен эпидемический порог по заболеваемости гонконгским гриппом.
Ранее сообщалось, что известный как гонконгский грипп штамм H3N2 обладает исключительно высокой заразностью и быстро прогрессирует.
