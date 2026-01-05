Православные Хабаровска встретят Рождество праздничными богослужениями

Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери на Соборной (Комсомольской) площади ждет прихожан 6 января с 8 до 21 часа. Служба состоится также в ночь с 6 на 7 января с 23 до 3 часов, а также 7 января с 8 до 15 часов.