Православные Хабаровска встретят Рождество праздничными богослужениями

7 января православные всего мира отметят один из главных православных праздников — Рождество Христово. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», праздничные богослужения состоятся во всех храмах и приходах краевой столицы.
Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери на Соборной (Комсомольской) площади ждет прихожан 6 января с 8 до 21 часа. Служба состоится также в ночь с 6 на 7 января с 23 до 3 часов, а также 7 января с 8 до 15 часов.
Богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе пройдут 6 января 6 января с 7.40 до 12 часов, с 17 часов до 19.30, а также с 23 часов до 03.30 и 7 января с 8.30 до 20 часов.
В Христорождественском соборе литургию отслужат 6 января с 8 до 11 часов, с 16 часов до 18.30, а также 7 января с полуночи до 3 часов ночи и с 9 часов до 11.30.
Богослужения состоятся также в Храме святителя Иннокентия Иркутского, Храме Серафима Саровского, Храме свт. Николая Чудотворца и других. Более подробно можно ознакомиться на официальном портале Приамурской митрополии.