Школьников Хабаровского края научат безопасно бронировать жилье и помогать онлайн

В рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» стартовали новые занятия для школьников Хабаровского края. Проведение образовательных уроков соответствует целям и задачам президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Задачи нацпроекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства” реализуются в том числе через просвещение. Благодаря “Цифровому ликбезу” школьники Хабаровского края в увлекательном формате получают именно те навыки, которые нужны им здесь и сейчас — от проверки информации до безопасных онлайн-покупок и бронирования. Это помогает снижать цифровые риски и повышать осведомленность детей и взрослых», — отметили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.
Новые уроки подготовил партнер проекта — компания «Авито». Материалы представлены в формате коротких анимационных видеороликов, которые в доступной форме разъясняют важные темы цифровой грамотности: как безопасно бронировать жилье и помогать онлайн.
Первый эпизод поможет научиться отличать надежные благотворительные фонды. Школьники узнают, как мошенники используют призывы о помощи, почему важно проверять авторов сборов и какие существуют способы поддержки, помимо денежных пожертвований. Во втором эпизоде объясняются ключевые принципы выбора и безопасного бронирования жилья для путешествий.
Занятия будут доступны до 25 января 2026 года.
Видеоролики адаптированы для зрителей от 6 лет и рекомендованы для просмотра совместно с родителями или педагогами. Помимо видеоконтента, разработаны методические материалы, которые помогут учителям эффективно интегрировать уроки в образовательный процесс и внеурочную деятельность.