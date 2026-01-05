Школьников Хабаровского края научат безопасно бронировать жилье и помогать онлайн

«Задачи нацпроекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства” реализуются в том числе через просвещение. Благодаря “Цифровому ликбезу” школьники Хабаровского края в увлекательном формате получают именно те навыки, которые нужны им здесь и сейчас — от проверки информации до безопасных онлайн-покупок и бронирования. Это помогает снижать цифровые риски и повышать осведомленность детей и взрослых», — отметили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.