В Приморье отловили первого в наступившем году конфликтного амурского тигра

Операция длилась с декабря.

Источник: PrimaMedia.ru

Первый в 2026 году амурский тигр, признанный конфликтным, отловлен в селе Верхний Перевал Пожарского округа, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

«Хищника отлавливали сотрудники приморского Охотнадзора и центра “Тигр” с декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты вели за ним наблюдение с декабря, но операция затянулась — некоторые жители продолжали выпускать собак на улицу, чем провоцировали зверя. Самца, находящегося в удовлетворительном состоянии, доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка, где после обследования будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Напомним, что в 2025 году было изъято 14 конфликтных тигров.