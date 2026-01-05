В Приморье отловили первого в наступившем году конфликтного амурского тигра

Отмечается, что специалисты вели за ним наблюдение с декабря, но операция затянулась — некоторые жители продолжали выпускать собак на улицу, чем провоцировали зверя. Самца, находящегося в удовлетворительном состоянии, доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка, где после обследования будет принято решение о его дальнейшей судьбе.