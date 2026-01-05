Тюменцев ждет усиление ветра и метель

Ветер днем усилится до 14 м/с.
На территории Тюменской области днем 5 января ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, а в ночь на 6 января на регион обрушится метель. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«Днем 5 января в Тюменской области ожидается южный ветер 4−9 м/с с порывами до 14 м/с. В ночь на 6 января прогнозируется метель в отдельных районах, а порывы ветра усилятся до 16 м/с», — сообщается на сайте управления.
Днем температура воздуха составит −6, −11 градусов, а ночью опустится лишь до −7, −12. Возможен небольшой снег, который усилится ночью.