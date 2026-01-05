Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменцев ждет усиление ветра и метель

На территории Тюменской области днем 5 января ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, а в ночь на 6 января на регион обрушится метель. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

Ветер днем усилится до 14 м/с.

На территории Тюменской области днем 5 января ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, а в ночь на 6 января на регион обрушится метель. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«Днем 5 января в Тюменской области ожидается южный ветер 4−9 м/с с порывами до 14 м/с. В ночь на 6 января прогнозируется метель в отдельных районах, а порывы ветра усилятся до 16 м/с», — сообщается на сайте управления.

Днем температура воздуха составит −6, −11 градусов, а ночью опустится лишь до −7, −12. Возможен небольшой снег, который усилится ночью.