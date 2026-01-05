Ричмонд
Боевики в Нигерии убили 30 жителей поселка

Боевики убили в поселке на севере Нигерии порядка 30 жителей. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в Vanguard News.

Атаке подверглось село Касуван-Даджи, которое находится на территории штата Нигер. Боевики приехали туда на мотоциклах, после чего открыли беспорядочную стрельбу.

Они также разграбили магазины, сожгли местный рынок и захватили заложников, число которых на данный момент устанавливается.

В различных частях страны действуют банды, которые занимаются разбоем, убивают людей, захватывают заложников, похищают скот. Правительство привлекает армию для борьбы с ними, передает издание.

Недавно в Нигерии нашли место тайных операций «черных трансплантологов». Разлагающиеся трупы хранились в антисанитарных условиях.

Кроме того, злоумышленники напали на школу Святой Марии в штате Нигер. Пока ни одна местная группировка не взяла на себя ответственность за это преступление.

После из плена смогли сбежать 50 детей, похищенных в католической школе. Боевики похитили из учреждения 315 человек, среди них 303 ученика.