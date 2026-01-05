В России не хотят запрещать праворульные автомобили

В РФ не планируется введение запрета на праворульные автомобили. Об этом заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
«Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается», — сказал он ТАСС.
Шалаев добавил, что в то же время в ГОСТы в течение 2026 года могут быть внесены изменения, из-за которых будет сложнее подтвердить, что автомобиль с расположенным справа рулём соответствует установленным требованиям.
Ранее Алексей Иванов, возглавляющий дилерскую сеть «Альянс Тракс», заявил, что процесс полного замещения автомобилей с правым рулем в России может растянуться на период до десяти лет. Он предложил ограничить регистрацию новых иномарок с правым рулем, одновременно стимулируя приобретение автомобилей российского и китайского производства.
Тем временем эксперты считают, что отказ от этой категории транспорта в дальневосточном практически невозможен, поскольку около 90% жителей используют именно праворульные автомобили. На этом фоне потенциальный запрет способен спровоцировать значительные сложности и рост социального недовольства.