Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в организме

РИА Новости: переизбыток соли в организме может привести к гипертонии и отекам.

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ежедневный переизбыток соли в организме может привести к гипертонии, отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

«Ежедневный избыток натрия приводит к стойкому повышению артериального давления (гипертонии), отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки», — сказала Тен.

Также врач рассказала, что переизбыток соли в организме может возникнуть из-за частого употребления колбасы, так как в 100 граммах вареной колбасы содержится до одной третьей, а в копченой — до одной второй максимальной суточной нормы соли.

Кроме того, из-за избытка соли в составе колбасы ее частое употребление может привести к нарушению водно-солевого баланса.