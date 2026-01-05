Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в организме

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ежедневный переизбыток соли в организме может привести к гипертонии, отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
«Ежедневный избыток натрия приводит к стойкому повышению артериального давления (гипертонии), отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки», — сказала Тен.
Также врач рассказала, что переизбыток соли в организме может возникнуть из-за частого употребления колбасы, так как в 100 граммах вареной колбасы содержится до одной третьей, а в копченой — до одной второй максимальной суточной нормы соли.
Кроме того, из-за избытка соли в составе колбасы ее частое употребление может привести к нарушению водно-солевого баланса.