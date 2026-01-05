МРОТ в Иркутской области вырос почти на 20% по сравнению с 2025 годом. Изменение вступило в силу с 1 января 2026 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в Государственной инспекции труда в Иркутской области.
— Размер МРОТ с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля, — рассказывают в трудовой инспекции региона. — Именно такая сумма указана в законопроекте, который накануне одобрили в Государственной думе РФ. Изменения внесут в статью 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
Это значит, что заработных плат в Приангарье ниже этой суммы быть не может. В противном случае это будет нарушение закона.
