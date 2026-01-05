Без шуток! Как телефонные мошенники мстят за насмешки

Кажется, что может быть безобиднее, чем немного позлить телефонного мошенника? Раскрыть его низкосортную схему, потянуть время, выставить на посмешище или даже нахамить в ответ. Удовольствие от щелчка по носу наглого воришки кажется заслуженным. В Сети полно забавных историй о том, как бдительные граждане доводят аферистов до белого каления. Однако эксперты и сами жертвы подобных «развлечений» в один голос предупреждают: эта игра может обернуться против вас.