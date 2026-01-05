Без шуток! Как телефонные мошенники мстят за насмешки

Кажется, что может быть безобиднее, чем немного позлить телефонного мошенника? Раскрыть его низкосортную схему, потянуть время, выставить на посмешище или даже нахамить в ответ. Удовольствие от щелчка по носу наглого воришки кажется заслуженным. В Сети полно забавных историй о том, как бдительные граждане доводят аферистов до белого каления. Однако эксперты и сами жертвы подобных «развлечений» в один голос предупреждают: эта игра может обернуться против вас.
Руководитель направления экономического отдела Отделения Красноярск Банка России Александр Сурмачёв рассказал omsk.aif.ru, почему опасно ругаться с телефонными мошенниками.
Что делать, если звонят мошенники?
Главное правило при звонке с подозрительного номера — просто не отвечать. Лучший вариант — отклонить вызов или дать ему сброситься. Тогда алгоритмы аферистов могут пометить номер как неактивный, и поток подобных звонков со временем иссякнет. Сама же по себе ответная реакция, даже если вы просто вежливо отказали «майору ФСБ» или «сотруднику службы безопасности банка», уже делает вас интересным объектом для преступников.
Но если вы решили вступить в диалог с желанием пошутить или оскорбить, будьте готовы к ответным мерам. Мошенники — не бездушные роботы, а живые люди, которые бывают обидчивыми и злопамятными.
Как мстят мошенники?
Первая и самая распространенная месть — превратить ваш телефон в «проходной двор». Разозленный тем, что его высмеяли, злоумышленник вносит ваш номер в особый список активных «болтунов». И тогда вас начнут атаковать с новой силой. Днем — «курьер с посылкой», вечером — «служба безопасности», ночью — «оператор связи». Звонки могут идти круглосуточно, выводя из равновесия даже самого стойкого человека.
Но есть вариант и похуже. Мошенники могут использовать ваш номер для подмены, то есть звонить другим людям, маскируясь под вас. Система защиты от подмены номеров на федеральном уровне работает, но у преступников находятся обходные пути через региональные операторы.
«Тяжелая артиллерия» мести — это SMS-бомбинг. Специальные программы начинают забрасывать ваш смартфон сотнями, а то и тысячами сообщений с кодами подтверждения, рекламой или прямыми угрозами.
Внести в черный список десятки постоянно меняющихся номеров — задача почти невыполнимая. Единственным спасением в таком случае часто становится только смена номера, что сопряжено с массой неудобств.
«Надо понимать, что мошенники — те же люди, которые могут обижаться. Они также учатся на своих ошибках и придумывает новые схемы. Если вы решите “послать куда подальше” мошенника, то будьте готовы к мести. Кроме того, стоит помнить, что многие аферисты разбираются в технике и в программах и действительно могут доставить недобство обидчику. Например, добавив номер в специальный сервис, который будет звонить непереставая. Лучший выход — сразу сбрасывать вызов мошенников», — говорит Александр Сурмачёв.
Однако самые опасные последствия могут быть не столь очевидны. Каждая секунда вашего разговора с мошенником — это запись вашего голоса. Существуют недорогие программы, которые могут имитировать любой введенный в нее голос, как это случилось с нашим корреспондентом. Технология голосовых дипфейков становится доступнее с каждым днем.
Что можно наговорить вашим голосом? Да что угодно. Классическую схему «мама, я попал в ДТП, срочно нужны деньги» теперь можно усовершенствовать до неузнаваемости. Ваши близкие услышат не скомканную речь незнакомца, а ваш собственный, родной голос, умоляющий о помощи. И поверят.
Таким образом, попытка «потроллить» мошенника — это игра в одни ворота. Вы тратите свои время и нервы, а в ответ можете получить целенаправленную атаку на свой покой, репутацию и даже финансовое благополучие вашей семьи.
Самый действенный, хотя и не самый захватывающий способ «отомстить» — лишить их любой информации. Не отвечайте. Молчите, если взяли трубку. Вешайте, не вступая в диалог. В мире цифровых угроз лучшая шутка — это та, которую вы оставили при себе.