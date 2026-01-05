Американский режиссёр хочет просить о российском гражданстве

Режиссёр Реджинальд Тремблей из США намерен направить прошение президенту РФ о получении российского гражданства.
«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта», — сказал Тремблей РИА Новости.
Реджинальд Тремблей — американский режиссёр-документалист, снявший серию фильмов о жизни в российском Крыму. С марта 2020 года он живёт в Ялте, а с 2025 года имеет вид на жительство в РФ.
Ранее сообщалось, что отец Илона Маска хочет получить гражданство РФ.
Накануне стало известно, жители какой европейской страны чаще всего обращались за российским гражданством. В 2025 году чаще других это делали французы.