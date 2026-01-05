Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский режиссёр хочет просить о российском гражданстве

Режиссёр Тремблей из США хочет просить Путина о российском паспорте.

Источник: Комсомольская правда

Режиссёр Реджинальд Тремблей из США намерен направить прошение президенту РФ о получении российского гражданства.

«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта», — сказал Тремблей РИА Новости.

Реджинальд Тремблей — американский режиссёр-документалист, снявший серию фильмов о жизни в российском Крыму. С марта 2020 года он живёт в Ялте, а с 2025 года имеет вид на жительство в РФ.

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска хочет получить гражданство РФ.

Накануне стало известно, жители какой европейской страны чаще всего обращались за российским гражданством. В 2025 году чаще других это делали французы.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше